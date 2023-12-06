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Yaramazlara biraz batar!

ABD’de üniversiteye silahlı saldırı

ABD’de Las Vegas’taki Nevada Üniversitesi kampüsüne silahlı saldırı düzenlendi.

Fotoğraf: X

ABD’de okul saldırılarına bir yenisi eklendi. Las Vegas Polisi, X (eski adıyla Twitter) hesabındaki paylaşımda, üniversite kampüsünde silahlı saldırı olduğu ihbarı üzerine olaya müdahale ettiklerini duyurdu. Paylaşımda, olayda ‘bieden fazla kurbanın’ olduğu belirtildi ve halktan bölgeden uzak durulması istendi.


Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre çok sayıda polisin olay yerine gittiği görüldü. Polisin müdahalesi sonucu saldırganın vurulduğu belirtiliyor.

Polisin olayla ilgili kısa bir süre sonra basın açıklaması yapması bekleniyor.

Görgü tanığı öğrenciler, okul içerisinde ve öğrenci birliği binasında silah sesleri duyduklarını, polisin olay yerine gelmesinin ardından kendilerini elleri havada şekilde süratle tahliye ettiğini anlattı.

Okulun resmi hesabından paylaşılan açıklamada da öğrencilere gizlenme çağrısı yer aldı.

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