ABD'de Türkiye'nin Ortadoğu ülkesi statüsüne geçirilmesi için yasa tasarısı

ABD’de Türkiye’nin Ortadoğu ülkesi statüsüne geçirilmesi için Temsilciler Meclisi’nden iki üye yasa tasarısı sundu.

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Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ile Brad Schneider’in sunduğu ‘Türkiye’yle Diplomatik İlişkileri Yeniden Düzenleme Yasası’yla Türkiye’nin statüsünün değiştirilmesi öngörülüyor.

Tasarının gerekçesi, Türkiye’nin Ortadoğu’ya yaklaşması ve Avrupa’yla ilişkilerine öncelik vermemesi olarak gösteriliyor.

Ayrıca gerekçe olarak Ankara’nın Rusya, Çin ve İran’la artan bağları, Hamas’a desteği ve Yunanistan’la Kıbrıs’a ‘saldırganlığı’nın Batı’nın güvenlik çıkarlarına uymadığı öne sürüldü.

Buna göre Türkiye’nin Avrupa ve Avrasya Bürosu’ndan Yakın Doğu Bürosu’na geçirilerek Ortadoğu ülkesi statüsüne alınması öngörülüyor.

Bu büroya geçirilmesiyle Türkiye, İran, Suriye ve Libya’yla aynı diplomatik bölgeye yerleştirilecek.

Bilirakis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD çıkarlarına ‘ters’ hareket ettiğini ve ‘bölgeyi istikrarsızlaştırdığını’ iddia ederek şöyle konuştu:

“Türkiye uluslararası hukuku takip etmek konusunda sürekli saygısızlık gösterdi.”

Schneider’se şunları söyledi:

“Türkiye bir yol ayrımında ama Erdoğan seçimini yaptı. Hükümeti Hamas ajanlarını barındırıyor, Putin’i destekliyor ve NATO birliğini engelliyor.

Amerikan diplomasisinin Türkiye’nin hala Avrupa’nın bir parçası gibi davranmayı bırakmasının zamanı gelmiştir.”