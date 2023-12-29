ABD’de ‘nükleer’ belgeler sızdı: ‘Burada hiç temiz hava kalmadı’

ABD Hava Kuvvetlerine ait nükleer füze tesisleriyle ilgili belgeler basına sızdı. Belgelere göre zehirli maddeler nedeniyle birçok çalışan kansere yakalandı.

Temiz havanın olmadığı ortamlarda çalıştıklarını belirten personeller, aşırı ısınan bilgisayarlarında kötü kokulu jel sızıntıları olduğunu da kaydetti.

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Associated Press (AP) , ‘Bilgi Özgürlüğü Yasası’ kapsamında Hava Kuvvetlerinin nükleer füze programlarına dair 1980’lere kadar uzanan belgelerini ele geçirdi.

Hava Kuvvetlerinin 30 Aralık 2001’deki bir soruşturmasında, çalışma alanları ‘tehlikesiz‘ olarak belirtilmiş ama AP, bu projelerde çalışan birçok kişinin kanserle mücadele ettiğini ya da kanserden dolayı yaşamını yitirdiği belirtti.

Belgelerdeki bilgilere göre yeraltı nükleer füze kapsülleri ve silolarında çalışanlardan bazıları maruz kaldığı zehirli maddeler nedeniyle kansere yakalandı. Ayrıca ölçülen asbest oranıysa ABD Çevre Koruma Ajansının güvenlik standartlarının 50 kat üstünde olduğu tespit edildi.

Belgeler arasında, tesislerde, zaman zaman yerlerde koyu sıvıların bulunduğu, bilgisayarların aşırı ısınarak, çalışanların midesini bulandıran balık kokulu bir jel sızdırdığına dair tutanaklar da yer aldı. Tesiste çalışanlar birbirlerine “Burada hiç temiz hava kalmadı” yazılı notlar da göndermiş.

Birçok kanser vakasının bildirilmesiyle Hava Kuvvetleri bu yıl yeniden soruşturma açtı. Bu soruşturmanın sonucunun 2024’ün başında açıklanması bekleniyor.