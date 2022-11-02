ABD’de iki genç İspanyolca öğretmenini öldürmüştü: Cinayet sebebi kötü not

Geçen yıl Kasım ayında, ABD’nin Iowa eyaletindeki iki gencin İspanyolca öğretmenini öldürdüğü davayı soruşturan savcılar, gençlerin onu kötü not yüzünden öldürdüğü bilgisine ulaştı.

Görsel: Jefferson County Avukat Yardımcısı (Fairfield Polis Departmanı)

The Guardian’ın haberine göre, Nohema Graber’in cesedi 3 Kasım 2021’de Fairfield parkında bir branda, el arabası ve demiryolu bağlarının altına gizlenmiş olarak bulundu. Beyzbol sopasıyla dövülerek öldürülmüştü. Zanlılar o sırada 16 yaşındaydı.

Görgü tanıkları ne diyor?

Müfettişler, 2 Kasım 2021’de gençlerden birinin Graber ile Fairfield lisesinde düşük notunu tartışmak için buluştuğu bilgisine ulaştı. Yetkililer, Graber’in daha sonra minibüsünü okuldan sonra günlük yürüyüşler yaptığı bir parka sürdüğünü söyledi.

Görgü tanıkları, bir saatten kısa bir süre sonra, minibüsün ön koltuğundaki iki erkekle parktan ayrıldığını bildirdi. Minibüs kırsal bir yolun sonunda durdu. Müfettişler, iki gencin aynı yoldan kasabaya yürürken görüldüğünü söylüyor.

Bir polis sorgusunda gençlerden biri, Graber’in İspanyolca öğretme şekli ve notunun genel not ortalamasını nasıl düşürdüğü konusundaki hayal kırıklığını anlattı.

Düşük not cinayeti

Jefferson ilçe avukatı Chauncey Moulding ve Iowa başsavcı yardımcısı Scott Brown tarafından dosyalanan mahkeme belgeleri, “Düşük notun, gencin cinayeti işlemesinin ardındaki güdü olduğuna inanılıyor” bilgisini içeriyor.

Gençlerden biri, başlangıçta Graber’in kaybolmasıyla herhangi bir ilgisi olduğunu reddetti, fakat mahkeme belgelerine göre ‘daha sonra her şeyi bildiğini ancak katılmadığını’ söyledi. Polise, gerçek katillerin ‘bir grup maskeli çocuk’ olduğunu; onu, İspanyolca öğretmeninin vücudunu el arabası yardımıyla taşımaya ve minibüsünü parktan sürmeye yardım etmesi için zorladıklarını söyledi.

Şu an 17 yaşında olan her iki genç de yetişkin 20 Mart ve 5 Aralık’ta yargılanacak. Iowa’da birinci dereceden cinayetin cezası müebbet hapis. Fakat, Iowa yüksek mahkemesi kararları, en ciddi suçlardan hüküm giymiş çocuklara bile şartlı tahliye şansı verilmesini şart koşuyor.