ABD’de halkalı Güneş tutulması

Güneş’in etrafında ‘ateş çemberi’ oluşturan halkalı Güneş tutulması ABD’de görüntülendi.
ABD’de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13’te başlayan tutulma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Teksas eyaletlerinden izlendi.
Tutulma California, Idaho, Colorado ve Arizona’nın belirli bölgelerinden de görüldü.
Birçok eyalette bir araya gelen çok sayıda kişi, karatmalı gözlükler ve teleskoplarla halkalı Güneş tutulmasını izledi.
NASA yakından inceleyeceğini açıklamıştı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya’nın iyonosfer adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sondaj roketi fırlatılacağını bildirmişti.
Bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046’da olması bekleniyor.
Ay’ın yörüngesi içinde Dünya’dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın ‘ateş çemberi’ olarak isimlendirilmesi, Güneş’i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.
Tutulma başladığında hilal şeklini alan parçalı tutulma meydana geliyor.