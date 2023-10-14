ABD’de halkalı Güneş tutulması

Güneş’in etrafında ‘ateş çemberi’ oluşturan halkalı Güneş tutulması ABD’de görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

ABD’de, Pasifik zaman dilimiyle saat 09.13’te başlayan tutulma Oregon, Nevada, Utah, New Mexico ve Teksas eyaletlerinden izlendi.

Fotoğraf: AA

Tutulma California, Idaho, Colorado ve Arizona’nın belirli bölgelerinden de görüldü.

Fotoğraf: AA

Birçok eyalette bir araya gelen çok sayıda kişi, karatmalı gözlükler ve teleskoplarla halkalı Güneş tutulmasını izledi.

NASA’nın canlı yayınından.

NASA yakından inceleyeceğini açıklamıştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya’nın iyonosfer adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sondaj roketi fırlatılacağını bildirmişti.

Bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046’da olması bekleniyor.

Ay’ın yörüngesi içinde Dünya’dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın ‘ateş çemberi’ olarak isimlendirilmesi, Güneş’i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.

Tutulma başladığında hilal şeklini alan parçalı tutulma meydana geliyor.