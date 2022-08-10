ABD’de enflasyon beklentilerin altında

Tarihi enflasyona karşı faiz artırımına giden ABD’de piyasaların merakla beklediği yeni veri açıklandı. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 8,5’le beklentilerin altında geldi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen ay 41 yılın rekorunu kırarak yüzde 9,1’e yükselen enflasyon bu ay yüzde 8,5 oldu.

Beklenti yüzde 8,7’ydi. Verinin paylaşılmasından sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi 10 baz puan gevşedi.

ABD Merkez Bankası (Fed), enflasyona karşı politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmişti.

Bu faiz artışı 1980’lerin başından bu yana en sert sıkılaşma hamlesi olarak kaydedilmişti.