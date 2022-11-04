ABD’de drag şov yapılan donut dükkanına molotoflu saldırı

Kırmızı şapkalı kimliği belirsiz bir kişi, drag şovlara ev sahipliği yapan bir donut (tatlı çörek) dükkanına molotof kokteyli attı.

Görsel: The Donut Hole

ABD’nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa kentinde bir donut dükkanı, Pazartesi günü erken saatlerde, ‘drag queen’lerin yer aldığı bir sanat gösterisine ev sahipliği yapmasının ardından molotoflu bir saldırgan tarafından ateşe verildi.

Maskeli kimliği belirsiz kişinin molotofu yakmadan ve içeri atmadan önce bir beyzbol sopasıyla kapıyı kırdığı görülüyor. Dükkanın ön kapısı paramparça oldu ve küçük çaplı yangın hasarı aldı.

The Donut Hole in Tulsa, Oklahoma was firebombed after it hosted a drag show. This is the inevitable outcome of the stochastic terror incited by Tucker Carlson, Libs of Tiktok, Christopher Rufo, and Matt Walsh. Stirring moral panics for political points has violent outcomes. pic.twitter.com/KPHhBbMJrp — Alejandra Caraballo 🐀 (@Esqueer_) November 3, 2022

Tulsa İtfaiye Departmanı’ndan Teğmen Tim Ingram, News On 6’ya verdiği demeçte, “Molotof kokteylinin içinde yangını hızla yaymak ve büyük hasara yol açmak için kullanılan bir tür kimyasal vardı” dedi.

İncil ayetleri ve nefret dolu söylemler içeren bir not bıraktı

Yangın hasarı küçük olsa da, videodaki failin, İncil ayetleri ve ‘nefret dolu söylemler’ içeren bir notu kapıya bıraktığı görülüyor. Tulsa İtfaiyesi sözcüsü Andy Little, notun tüm ayrıntılarını açıklamadı.

Fotoğraf: The Donut Hole

Bir ay içinde ikinci saldırı

İşletmenin drag sanatçıların düzenlediği bir sanat enstalasyonuna ev sahipliği yapmasının ardından bir aydan kısa bir süre içinde donut dükkanı ikinci kez saldırıya uğradı. 15 Ekim’deki ilk drag etkinliğinin ardından mağazanın ön kapıları kırılmıştı.