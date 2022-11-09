ABD’de bir talihli lotodan 2 milyar dolar kazandı

Aylardır devrederek sonunda 2 milyar dolar (37 milyar TL) ikramiyeye ulaşan ABD’deki Powerball lotosu, dün akşam bir talihliye çıktı.

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ABD’de önde gelen piyango oyunu, art arda 39 çekilişten sonra üç aydan fazla bir süredir kazanan olmadığı için rekor miktara ulaşmıştı. İkramiye en son 3 Ağustos’ta, kazanan biletin sahibinin 206,9 milyon dolarlık toplu ödemeyi tercih etmesiyle kazanılmıştı.

Oyunda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 292,2 milyonda bir.

Daha önceki dünya rekoru ikramiyesi, üç Powerball oyuncusu arasında 1,59 milyar doların paylaşıldığı 2016 yılında kırılmıştı.

Dün akşamki lotodaysa 2 milyar dolar ikramiye Kaliforniya’dan bir talihliye çıktı. Bu kişi ödemeyi bir kerede almak isterse 2,04 milyar dolar yerine 997,6 milyon doların sahibi olacak.