ABD’de bir ‘güvenlik görevlisi’ dans pistini nasıl ele geçirdi!

Tennessee Üniversitesi’nin eski öğrencisi Michael Galyean, okul maçında dans takımının arasına sızarak bir hayalini gerçekleştirdi.

Fotoğraf: TikTok

Geçtiğimiz gün Tennessee Üniversitesi dans takımının TikTok hesabı @vol_danceteam’den yayımlanan bir video izleyenleri önce şaşırttı sonra gülümsetti.

Tennessee ve Kentucky üniversitelerinin futbol maçında gösteri yapan dans grubunun önünde güvenlik görevlisi gibi duran Michael Galyean lisede, maçlarda dans ederek takımı coşturan bir ‘ponpon kız’dı. (Türkçe’ye ponpon kız olarak geçse de kelimenin aslı ‘cheerleader‘ cinsiyet belirtmiyor).

Ancak üniversiteye geldiğinde cesaret edemediği için dans takımına girmedi, okulunu bitirdi, 20 yıldan fazla perakende sektöründe çalıştı. Dans etmeye devam etti.

Bu süre içinde zaman zaman sahne şovlarında küçük roller alan Galyean, geçen yıl işini kaybedince daha çok boş vakti oldu.

Üniversitede girmediği dans takımında bir kere de olsa dans etmek istedi.

20 Ekim’de görüşmeler başladı, 23 Ekim’de takımla prova yaptı. 29 Ekim’de gösteriye çıktı.

Michael Galyean’ın gösterinin başında takımın önünde güvenlik görevlisi gibi duruyor. Dansçılardan biriyle tartışıyormuş gibi yapıyor. İzleyenlerin gerilmeye başladığı noktada ekibin dansına katılıyor.