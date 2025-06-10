ABD'de bir Çin vatandaşı daha gözaltında: 'Biyokaçakçılık' suçlaması

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çinli bir bilim insanını ‘biyolojik materyal kaçakçılığı’ (biyokaçakçılık) suçlamasıyla gözaltına aldı.

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Gözaltına alınan Çinli Chengxuan Han. ‘ABD’ye biyolojik materyaller sokmak’ ve ‘federal ajanlara yalan söylemek’ suçlanıyor.

FBI Direktörü Kash Patel’in X’teki açıklamasına göre Han, Çin’den ABD’ye yuvarlak solucanlarla ilgili biyolojik materyal içeren dört paket gönderdi ve federal ajanlara yanlış beyanlarda bulundu.

4 Mayıs’ta iki Çin vatandaşı ABD’ye ‘potansiyel bir tarımsal terörizm silahı’ sokmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Han son günlerde benzer iddialarla suçlanan üçüncü Çinli.

CNN haberine göre Wuhan’daki Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğrenim gören Çinli bilim insanı, Michigan Üniversitesi’nde bir yıl süreli projede yer almayı planlıyordu.

‘Ülke güvenliğine tehdit’

ABD’li savcı Jerome Gorgon Jr. kaçakçılığın ‘ülke güvenliğini tehdit ettiği’ni söyledi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma’da saha operasyonlarını yöneten John Nowak’sa şunu dedi: “Araştırma amaçlı olarak ABD’ye biyolojik materyal ithal etme yönergeleri katı ancak açıktır ve bu tür eylemler diğer konuk akademisyenlerin meşru çalışmalarını baltalamakta.”



