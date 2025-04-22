ABD'ye göre Çin, biyolojik silah araştırmalarında yapay zeka kullanıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın raporunda, Çin’in biyolojik maddelerle ilgili askeri amaçlı araştırmalarını yapay zeka teknolojisiyle sürdürdüğü iddia edildi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, ‘Silahların kontrolü, yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma anlaşmaları taahhütleri’ raporunun 2025 sayısını yayınladı.

Raporda Çin’in, kamuya açık yapay zeka ve makine öğrenimi araçlarını biyolojik silah uygulamalarıyla ilgili çalışmalarda kullanma kapasitesi olduğu öne sürüldü.

Şarbon, kolera ve veba gibi ölümcül hastalıkları yayabilecek biyolojik maddeler üzerinde çalışmalar yürüttüğü iddia edilen Çin’in, Biyolojik Silahlar Sözleşmesi kapsamında bu tür faaliyetleri bildirme yükümlülüğünü de yerine getirmediği belirtildi.

Başkent Pekin ve Lingbao bölgesindeki iki askeri biyolojik savaş laboratuvarının varlığının, söz konusu sözleşme çerçevesinde sunulan ‘yıllık güven artırıcı önlemler’ belgelerinde açıklanmadığı vurgulandı.

Ayrıca Rusya, Kuzey Kore ve İran’ın da biyolojik silahlar konusundaki faaliyetlerinin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’ne uyumluluğu konusunda ‘ciddi endişelere yol açtığı’ kaydedildi.

Rusya’nın, Sovyetler Birliği döneminden kalma altyapıyı modernize edip saldırı kapasitesini sürdürdüğü belirtilen raporda, Kuzey Kore’nin ‘gen düzenleme teknolojilerini’ biyolojik silah geliştirmek için kullandığı ve İran’ın da ‘saldırı amaçlı biyolojik araştırmalarını sürdürme niyetinden’ vazgeçmediği aktarıldı.

Britanya’nın taslağını sunduğu, 1972’de imzalanıp 1975’te yürürlüğe giren ilk çok taraflı Biyolojik Silahlar Sözleşmesi, bakteriyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesi, üretilmesi ve depolanmasını yasaklayıp bu silahları imha etmeyi öngörüyor.

Biyolojik silah üretimini yasaklayan sözleşmenin tarafları arasında Türkiye’nin dahil olduğu 183 ülke bulunuyor.