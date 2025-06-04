ABD'de iki Çin vatandaşına 'biyolojik silah' gözaltısı

ABD’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iki Çin vatandaşını ABD’ye ‘potansiyel bir tarımsal terörizm silahı’ sokmak suçlamasıyla gözaltına aldı.

Fotoğraflar: Michigan Üniversitesi (sol), ABD mahkemesi (sağ)

Gözaltına alınan Çin vatandaşları Yunqing Jian ve Zunyong.

FBI Direktörü Kash Patel’in X‘teki paylaşımına göre Yunqing çalıştığı Michigan Üniversitesi’ne kaçak yollardan ‘Fusarium graminearum’ adlı patojen mantarı soktu.

Erkek arkadaşı Zunyong Liu’nun da aynı patojen üzerinde Çin’deki bir üniversitede çalışmalar yaptığı tespit edildi. Zunyong Liu önce bunu inkar etse de sonra maddeyi ABD’ye Michigan Üniversitesi’nde araştırma yapmak amacıyla kaçak yollardan getirdiğini itiraf etti.

İki Çin vatandaşı ‘komplo kurmak’, ‘ABD’ye yasadışı mal sokmak’, ‘yalan beyan’ ve ‘vize dolandırıcılığı’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Patel paylaşımında ayrıca mantarın ‘mısır, pirinç ve arpa gibi bazı tahıllarda hastalığa yol açabilen potansiyel bir tarımsal terörizm silahı olduğunu’ yazdı.



