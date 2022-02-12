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Yaramazlara biraz batar!

Pfizer/BioNTech, Covid-19 aşısında beş yaş altı için acil kullanım onayı başvurusunu erteledi

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, beş yaş altı çocuklara Covid-19 aşısı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) yaptıkları acil kullanım onayı başvurusunu erteledi.

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FDA’nın başvuruyu 15 Şubat’ta görüşmesi bekleniyordu.


CNBC’nin aktardığına göre beş yaşından küçüklere ait üç doz Covid-19 aşısı denemelerinin ilk sonuçları FDA’ya ulaştırılıncaya kadar başvuru donduruldu.

Açıklamada, başvurunun tamamlanması için denemelerinin ilk sonuçlarının bekleneceği kaydedildi.

FDA Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Direktörü Peter Marks, gençler ve çocuklarda artan hastaneye yatışlar nedeniyle tüm olasılıkları gözden geçirmek için Pfizer ve BioNTech’ten çocuklara üç doz aşılama verilerinin kendileriyle paylaşılması talebinde bulunduklarını belirtti.

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