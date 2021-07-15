ABD’de aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanan ölümlerde rekor

ABD’de aşırı doz uyuşturucu kullanmaktan kaynaklanan ölümler, bir önceki seneye göre yüzde 30 artarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan geçici verilere göre 2020 yılında aşırı doz uyuşturucu kullanımından 93 bini aşkın kişi öldü. Bir önceki sene aynı sebeple 72 bin 151 ölüm meydana gelmişti.

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi verilerine göre sentetik morfin türevi ilaçlar (öncelikle fentanil), başta metamfetamin olmak üzere psikolojik uyarıcıların kullanımdan kaynaklanan ölümler de arttı. Kokain ile birlikte ayrıca reçeteli ağrı kesici ilaçlar gibi doğal ve yarı sentetik maddelerin kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler de geçen seneye göre yükselişte.

Pandemi etkisi

Ulusal Madde Bağımlığı Enstitüsü (NIDA) direktörü Dr. Nora Volkow, ”Bu, 12 aylık bir dönemde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aşırı doz ölümü. Artış oranı da 1999’dan bu yana görülen en büyük artış. Bu veriler tüyler ürpertici’‘ dedi.

Volkov, Covid-19 pandemisinin ‘ABD sağlık hizmetlerinde yıkıcı bir çakışma ve tahribat’ yarattığını belirtirken, şunları söyledi: ”Pandemi, insanlar için inanılmaz derecede belirsiz ve stresli bir zaman oldu. Uyuşturucu tüketimindeki artışla birlikte madde kullanım bozuklukları için hayat kurtaran tedavilere erişimde zorluk yaşandı ve aşırı doz ölümlerinde trajik bir artış görüldü”.

Eski ABD Gıda ve İlaç İdaresi yetkilisi Dr. Joshua Sharfstein, pandeminin zaten ciddi bir krizi daha da kötüleştirdiğini kabul ederken ”Salgın bununla ilgili çok şey yaptı ancak, pandemi yavaşlasa bile aşırı doz krizi devam ediyor” dedi.

ABD’de aşırı doz uyuşturucu kullanımından kaynaklanan ölümler, on yıllardır istikrarlı şekilde artıyor. Kongre üyeleri, ABD’nin ilaç düzenleyicisi kurumunu bazı yarı sentetik ilaçları onaylamakla suçladı. Bazı ilaçların üreticileri – örneğin Oxycontin üreticisi Purdue Pharma – bunların pazarlanmasındaki rolleri nedeniyle de yargılandı.