ABD’de altı ay önce hapisten çıkan saldırgan dört kişiyi öldürdü

ABD’nin Tennessee eyaletinde, cinayete teşebbüs suçundan hüküm giyen ve mart ayında salıverilen kişinin rastgele ateş açması sonucu dört kişi öldü, üç kişi yaralandı.

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Memphis Polis Departmanı yetkilileri, gün boyu yaşanan kovalamaca sonunda ele geçirilen saldırganın, sokakta ve alışveriş merkezlerinde insanlara rastgele ateş açtığını belirtti.

Saldırganın dört kişiyi öldürdüğü, üç kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Polis, Ezekiel Kelly adlı saldırganın, kullandığı araçla bir otomobile çarptıktan sonra yakalandığını, saldırı anlarının sosyal medyadan paylaşıldığını söyledi.

Memphis Polis Departmanı, saatlerce süren saldırılar sırasında Twitter adresinden anlık güncellemelerle halkı uyarırken, mağdur sayısının artmaması için bir beyzbol stadyumunun ve üniversite kampüslerinin giriş çıkışlarının kapatıldığı, halk otobüsü hizmetlerinin askıya alındığı belirtildi.

Memphis Polis Müdürü Cerelyn Davis, saldırganın yakalanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, 19 yaşındaki Kelly’nin Nisan 2021’de birinci derece cinayete teşebbüs ve benzeri suçlardan üç yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Memphis Belediye Başkanı Jim Strickland da Kelly’nin mahkum edildikten 11 ay sonra martta serbest bırakıldığına dikkati çekti.

Saldırılara ilişkin kayıtlarda, Kelly’nin bir mağazaya girerken kameraya bakarak konuştuğu ve hemen ardından karşılaştığı ilk kişiye ateş ettiği görülüyor.