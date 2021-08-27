ABD: Türkiye ‘dijital vergi’yi kaldırmalı

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a OECD nezdinde yapılan görüşmelerde varılan uzlaşı ışığında ülkelerin başlattıkları dijital hizmet vergilerini geri almalarının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

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ABD Ticaret Temsilciliği’nden yapılan açıklamada çarşamba günkü görüşmelerde dijital hizmet vergilerinin yanı sıra ABD’li şirketlerin Türkiye pazarına erişimleri gibi konuların da gündeme geldiğini açıkladı.

Açıklamada “Temsilci Tai, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve G20 süreçleri ışığında ABD’nin dijital hizmet vergilerinin kaldırılmasının kritik önem taşıdığını düşündüğünü ifade etti” dendi.

OECD’ye üye 130 ülke uluslararası şirketlerin hangi ülkede vergilendirmesi gerektiğine ilişkin yeni kuralları yaz aylarında belirlemiş ve vergi oranlarının en az yüzde 15 olarak belirlenmesi ile bu yeni vergi toplama haklarına karşılık dijital hizmet vergilerinin kaldırılması hususunda anlaşmışlardı.

G20 üyesi ülkelerin liderleri bu anlaşmayı tamamlamak için 28-29 Ekim tarihlerinde Roma’da düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

‘Dijital vergiler’ Google, Facebook ve Twitter gibi şirketlerin yerelde sağladığı hizmetlerden vergi geliri elde etmek için uygulanıyor.