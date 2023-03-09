ABD, Tesla’nın karıştığı ölümcül kazaya yönelik soruşturma başlattı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli araç şirketi Tesla’nın Model S aracının şubatta karıştığı ölümcül kazaya yönelik yeni bir soruşturma açtığını açıkladı.

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Kaza meydana geldiğinde araçta otonom sürüş sisteminin kullanıldığından şüpheleniliyor.

NHTSA, Kaliforniya’nın Contra Costa bölgesinde itfaiye aracı ile 2014 model Tesla’nın karıştığı kazayı soruşturuyor. İtfaiye teşkilatı, Tesla’nın bir itfaiye aracına çaptığını ve Tesla’nın sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tesla henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

NHTSA, 2016’dan beri Tesla’ya 36’dan fazla soruşturma açarken, meydana gelen bu kazaların 20’sinde otonom sürüş sistemi kullanıldığı şüphesi var.