ABD Temsilciler Meclisi’nde başkan sonunda seçildi

ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde başkan 15’inci tur sonunda nihayet seçildi. Başkan, Cumhuriyetçilerin adayı Kevin McCarthy oldu.

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8 Kasım 2022’deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde başkan seçimleri 14 turdur sonuçsuz kalıyordu. Mecliste çoğunluğa sahip Cumhuriyetçilerden bazı vekiller, partinin adayına oy vermeyi reddederek seçimi çıkmaza sokmuştu.

McCarthy, 14’üncü turda parti içindeki muhalif vekillerin önemli bir kısmının desteğini almış ama bu yeterli değildi.

Yeterli destekse 15’inci turda alındı.

Böyle bir durum, ABD’de 100 yıldır ilk defa yaşanıyordu.