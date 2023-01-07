ABD Temsilciler Meclisi’nde başkan 14. turda da seçilemedi

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ndeki 14. tur oylamasında meclis başkanı yine seçilemedi.

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8 Kasım 2022’deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde başkan seçimleri bu sefer de sonuçsuz kaldı.

Oylamanın 4. gününde düzenlenen 14. turda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, 216 oy elde ederek muhaliflerin ekseriyetini yanına çekmeyi başardı ama başkan seçilmek için yeterli desteğe ulaşamadı.

Mecliste gergin anlar

McCarthy 216 ile bugüne kadarki en fazla oyu alırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 4 milletvekili, oylarını Jim Jordan ile Andy Biggs’ten yana kullandı. 2 milletvekiliyse kimseye oy vermedi. Böylece seçim barajı 217’ye düştü. Seçimlerin resmi sonuçları açıklanmadan McCarthy, muhalif vekilleri ikna etmek için yanlarına gitti ancak başarılı olamadı.

Yalnızca bir oya ihtiyacı olan McCarthy ve destekçileri ile muhalifler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. 212 Demokrat üyenin tamamıysa parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etti.

15. turun pazartesi gününe ertelenmesi için yapılan oylamada Cumhuriyetçiler ilk olarak ertelenmesi yönünde oy vermişti ancak son anda vazgeçerek bu gece yapılmasına karar verdi. 15. turun ertelenmesi için yapılan oylama 155’e karşın 279 ile reddedildi.

Başkan nasıl seçiliyor?

435 üyeli Temsilciler Meclisinde halihazırda Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Demokratlardan bir sandalye, Virginia’dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin’in 28 Kasım 2022’de vefat etmesi üzerine boş kalmıştı. McCarthy’nin başkan seçilebilmesi için Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyu alması gerekiyordu. Bu baraj her bir milletvekilinin bir üyeyi oylaması halinde geçerli. Yapılan son oylamada iki milletvekili herhangi bir adaya oy vermediği için baraj 217’ye düştü.

ABD tarihinde son 100 yılda bir ilk

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde 4 gündür meclis başkanını seçmek için 14 kez oylamaya gitti.

Muhafazakar Cumhuriyetçilerin McCarthy’e muhalifleri nedeniyle başkan seçimi için hiçbir oylamada yeterli çoğunluğa ulaşılamadı.

McCarthy, son olarak adaylığına itiraz eden Cumhuriyetçi vekillerle görüşerek müzakerelerde ilerleme kaydettiğini ancak henüz bir uzlaşıya varılamadığını söylemişti. Bu kadar uzun süren bir oylamanın ardından meclisi nasıl yönetebileceğine dair sorulara ise McCarthy, “İşin güzel yanı bu. Tam da bu kadar uzun sürdüğü için nasıl ilerleyeceğimizi öğrenmiş olduk.” yanıtını vermişti.

McCarthy’nin muhafazakar Cumhuriyetçilerle yaptığı pazarlıklarda, meclis başkanının görevden alınması için yapılması gereken oylamada 1 milletvekilinin önerisinin yeterli olması, milletvekillerinin üst üste görev yapmasına getirilen süre limiti, sınır güvenliği yasa tasarısı, bütçelerin meclisten geçme usulü ve meclis bünyesinde silahlandırma ile ilgili bir komitenin oluşturulması gibi hususlar yer alıyor.

Yasama donmuş halde

Temsilciler Meclisi başkanının seçilememesi nedeniyle üyeler yemin edemediği için Kongrenin bir kanadı halen faaliyete başlayamadı. Bu nedenle ABD’de yasama, yürütme ve yargı olmak üzere üç ana organdan oluşan federal devletin yasama organı durma noktasına geldi.