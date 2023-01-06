ABD Temsilciler Meclisi’nde tıkanıklık sürüyor: Başkan, 13’ncü turda da seçilemedi

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde yapılan 13’ncü tur oylamada meclis başkanı yine seçilemedi.

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8 Kasım 2022’deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde başkan seçimleri yine sonuçsuz kaldı.

AA’nın haberine göre oylamanın 4’üncü gününde yapılan 13’ncü turda Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, oylamada muhalif 20 temsilcinin 12’sini yanına çekmeyi başardı ancak başkan seçilmek için yeterli desteğe yine ulaşamadı.

McCarthy 214’le bugüne kadarki en fazla oyu alırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 6 Cumhuriyetçi vekil, oylarını Jim Jordan’a verdi, 2 milletvekili de oylamaya katılmadı.

212 Demokrat üyenin tamamıysa parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etti.

14’ncü oylamanın sonunda başkan seçiminin devamı için Temsilciler Meclisinin bugün yerel saat ile 22.00’ye kadar açık kalması teklifi yapıldı. Teklif, yapılan elektronik oylamada 212’e karşı 220 oy ile kabul edildi.

Son yüz yılda ilk

ABD Temsilciler Meclisi’nde son 100 yıldır ilk kez, 4 gündür yapılan 13 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemiyor.

Eski ABD Başkanı Trump’ın “McCarthy’e oy verin” çağrılarına rağmen kendisinin sıkı destekçisi olan bir grup Cumhuriyetçi üye, aksi yönde oy kullanmaya devam ediyor.

20 kadar muhafazakar Cumhuriyetçi, McCarthy’i ‘müesses nizamın adamı’ olmakla itham ederek, bütçe, vergiler, sınırların korunması ve Kongre’deki vekillerin görev süresi gibi hususlarda kendisine güvenmiyor.

ABD’de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.

Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekillerinin yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam etmesi bekleniyor.