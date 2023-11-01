ABD Senatosu’nda dışişleri bakanına ‘kanlı’ protesto

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, senatoda İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle ellerini kırmızıya boyayan aktivistlerce protesto edildi.

​​​​​​​Blinken, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin ile senato ödenek komitesinde, Biden yönetiminin 106 milyar dolarlık yardım talebi için hazır bulundu. Söz konusu paket İsrail ve Ukrayna’ya yardımları da kapsıyor.

Komite önünde ifade verdiği sırada oturuma katılan aktivistler, Blinken’ın konuşmasını değişik sloganlar atarak kesti.

Fotoğraf: AA

Ellerinde savaş karşıtı pankartlarla “Gazze halkına soykırımı desteklemeyi bırakın”, “Gazze’de katliamı durdurun”, “Gazze’de çocukları kurtarın” ve “Ateşkes, şimdi” diye slogan atan protestocular, polis zoruyla salondan çıkarıldı.

Görsel: Twitter

Protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından Blinken konuşmasına devam ederken, bazı göstericiler, Blinken’ın arkasındaki sıralarda ‘kana bulanmış eller’i sembolize eden kırmızıya boyalı ellerini havaya kaldırarak sessiz bir şekilde protestolarına devam etti.

Fotoğraf: POLITICO

Göstericilerin, havaya kaldırdıkları ellerinde, “Gazze’ye özgürlük” yazıldığı da görüldü.

Fotoğraf: Twitter / Codepink

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, art arda bombaladığı Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin kezeyinin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400’ten fazla İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’de İzzeddin Kassam Tugayları’nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 3 bin 542’si çocuk, 8 binden fazla kişinin öldüğünü, 21 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırılar nedeniyle Gazze’de sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

Binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

ABD, Hamas’ın 7 Ekim saldırılarından bu yana İsrail’e tam destek veriyor.