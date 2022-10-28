ABD, Richmond’daki son konfederasyon heykeli de kaldırılıyor

Mahkeme, ABD’de konfederasyonun eski başkenti Virginia eyaletinin Richmond kentinde kalan son Konfederasyon heykelinin kaldırılmasına karar verdi. Aile heykelin altında mezar olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Scott Elmquist

CNN’in haberine göre yargıç David Eugene Cheek, 1865’te Amerikan İç Savaşı (Civil War) sırasındaki Üçüncü Petersburg Savaşı’nda öldürülen bir konfederasyon generali olan A.P. Hill heykelinin kaldırabileceğini söyledi.

Heykelin altında mezar var

Şehirdekiler, heykeli ‘Black History Museum’a (Siyah Tarihi Müzesi) taşımak istedi, ama Hill’in aile üyeleri, şehirdekilerin heykeli taşımaya yetkisi olmadığını, çünkü generalin mezarının heykelin altında olduğunu söyleyerek itiraz etti.

Yargıç, heykelin bir müzeye ve generalin kalıntılarının yerel bir mezarlığa taşınmasına karar verdi. Richmond Belediye Başkanı Levar Stoney “Yargıç Cheek’in kararından memnunuz” dedi.

Fotoğraf: NBC

Şimdilerde ağırlıklı olarak Demokrat ve çoğunluğu beyaz olmayan bir şehir olan ve son yıllarda ayrımcılık karşıtı protestolarla sarsılan Richmond için bu ana gelmek uzun bir mücadeleyle oldu.

Yıllar süren mücadelenin sonu

Şehir, Charlottesville yakınlarındaki aşırı sağ ve neo-Nazi mitinginin ardından 2017’de konfederasyon heykellerini ciddi bir şekilde ortadan kaldırmaya başladı. Bu çabalar ilkbahar ve yaz aylarında George Floyd’un öldürülmesinin ardından hız kazandı.

Richmond, birçoğu şehrin tarihi bölgelerindeki bir dizi önemli konfederasyon anıtına ev sahipliği yapıyordu. Bu anıtların belki de en görünür olanı konfederasyon generali Robert E. Lee’nin heykeli, 2020 yazında yoğun bir şekilde tahrip edildi ve geçen sonbaharda kaldırıldı.