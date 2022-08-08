ABD polisine göre New Mexico’daki Müslüman cinayetleri birbiriyle bağlantılı olabilir

ABD polisi üçü son 10 günde olmak üzere kasımdan bu yana New Mexico’da dört Müslümanın öldürülmesinin birbiriyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

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Eyaletin en büyük kenti Albuquerque’deki Müslüman cinayetlerinin ardından gelen polis açıklamasında cinayetlerin ‘din ve etnik kökenleri’ nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden da Twitter hesabından cinayetlerden dolayı ‘kızgın’ ve ‘üzgün’ olduğunu yazarak “Bu nefret dolu saldırıların Amerika’da yeri yoktur” dedi.

Kasımdaki cinayetin ardından 26 temmuzda tekrar başlayan cinayetlerin sonuncusu 5 ağustosta işlendi. BBC Türkçe, KOB4 TV kanalına dayandırdığı haberinde son kurbanın cesedinin göçmenlere yardım sağlayan bir sivil toplum kuruluşu yakınlarında bulunduğunu bildirdi. ABD merkezli ABC’nin haberine göreyse kurbanlar aynı caminin cemaatine mensuptu.

‘Daha önce böyle bir şey yaşamadık’

New Mexico’daki dini sivil toplum kuruluşu Islamic Center sözcüsü Tahir Gauba, bölgedeki Müslümanların paniklediğini söyledi. Merkezin başkanı Ahmad Assed’sa, “Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık” dedi.

Polis soruşturması Federal Soruşturma Bürosu’yla (FBI) ortak yürütülüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da cinayetlerin bir an önce açıklığa kavuşturulmasını ve sorumlularının yargılanmasını istedi.