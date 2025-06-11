ABD, laboratuvarda üretilen somon etine onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) laboratuvarda üretilen ‘somon balığı etine’ onay verdi.

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Haziran 2023’te ABD Tarım Bakanlığı, laboratuvarda hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin satışını onaylamıştı. Söz konusu onayın, doğrudan hayvan hücrelerinden üretilen tavuk etinin artık ABD’li tüketicilere satılabileceği anlamına geldiği belirtilmişti.

Etle ilgili tartışmalar sürerken Mayıs 2024’te Florida eyaletinde genellikle ‘laboratuvarda yetiştirilen et’ olarak bilinen ‘kültür eti’nin üretim, satış, bulundurma ve dağıtımı yasaklanmıştı.

Florida Valisi Ron DeSantis yasak kararını imzaladıktan sonra “Florida, küresel seçkinlerin otoriter hedeflerine ulaşmak için dünyayı petri kabında (laboratuvar cam malzemesi) ya da böceklerde yetiştirilen etleri yemeye zorlama planına karşı mücadele ediyor” demişti.

Laboratuvar somonu tüketilebilir

TRT Haber’in aktardığına göre ABD merkezli biyoteknoloji firması Wildtype’ın geliştirdiği ‘kültür somonu’ FDA tarafından tüketilmeye uygun bulundu ve onay alan ilk yapay balık ürünü oldu.

Somon, sushi sınıfı ‘saku’ kesimleriyle dikkat çekiyor. Bu tür kesimler genellikle sashimi olarak servis ediliyor ve pişirme gerektirmiyor.

Üretim, Pasifik somonundan alınan canlı hücrelerin özel ortamlarda büyütülmesiyle başlıyor. Doğal ortamı taklit eden sıcaklık, asit ve besin değerleriyle hücreler büyütülüyor. Elde edilen ürünlere birkaç bitki bazlı bileşen eklenerek doğal somona benzer doku ve tat elde ediliyor.

Portland kentindeki James Beard ödüllü şef Gregoary Goudet’in Kann adlı Haiti restoranında ürün sunuldu.

Kann. Fotoğraf: Gregory Gourdet

Ürün, baharatlı domates, turşu çilek, çilek suyu ve geleneksel Haitili bir pesto karışımı olan ‘epis’le servis ediliyor.

Restoran, somonu temmuzdan itibaren günlük menüsüne dahil edecek. Wildtype ayrıca yıl sonuna kadar dört restoranla daha anlaşma yapmayı planladığını duyurdu.