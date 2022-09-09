ABD: Kuzey Kore’yle herhangi bir ön koşul olmadan görüşmeye hazırız

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD’nin Kuzey Kore’yle diplomatik ilişkileri tekrar kurmanın yolunu aradığını ve ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

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Jean-Pierre, Başkan Joe Biden’ın uçağındaki gazetecilere Ohio seyahati esnasında bilgiler verdi.

AA’nın aktardığına göre Jean-Pierre, Kuzey Kore’nin nükleer silah kullanımına ilişkin geçirdiği yasanın anımsatılması üzerine “Diplomasinin peşinden gitmeyi sürdürüyoruz ve herhangi bir ön koşul olmadan görüşmeye hazırız” dedi.

‘Müttefiklerle koordinasyonu sürdüreceğiz’

Jean-Pierre, Kuzey Kore’nin kendilerine herhangi bir geri dönüş yapmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “ABD, müttefik ve ortaklarıyla Kuzey Kore’nin tehditleri konusunda yakın koordinasyon içinde olmayı sürdürecektir.”

Kuzey Kore Parlamentosu’nun kabul ettiği yasa, Kuzey Kore’nin ‘nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit’le karşı karşıya gelmesi durumunda orduya düşmanın komuta merkezlerine ‘otomatik’ olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veriyor.