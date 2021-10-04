ABD Kongre Üyesi Cortez: Facebook’un tekelciliği kontrol edilmeliydi

ABD Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Facebook Inc.’e bağlı sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorununda şirketin ‘tekelciliği’ne işaret etti.

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Facebook, Whatsapp ve Instagram’a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Sorun devam ederken, Facebook’un hisseleri yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti.

Facebook’un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter açıklamasında şunları söylemişti: “Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Cortez, Twitter paylaşımında ‘Facebook’un rakip herhangi bir platforma sahip olma, kopyalama veya yok etmeye yönelik tekelci misyonunun özgür toplum ve demokrasi üzerinde inanılmaz derecede yıkıcı etkileri olduğunu’ söyledi.

Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından 2010 yılında yayınlanan Instagram, Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alınmıştı. Gene 2010 yılında kurulan Whatsapp, 19 Şubat 2014’te Facebook, Inc. tarafından 19 milyar dolar karşılığında satın alındı.

Whatsapp’ın bağımsız bir ‘başarı’ olduğunu kaydeden Cortez, Facebook’un mesajlaşma uygulamasından ‘korktuğunu ve bu yüzden satın aldığını’ belirterek şöyle devam etti: “Facebook’un tekelci davranışı, olması gerektiği zaman (belki de Instagram gibi rakipleri almaya başladığı sıralarda) kontrol edilseydi, iletişim veya ticaret için WhatsApp ve Instagram’a bağımlı kıtalarca insan şu anda iyi olurdu. Onları ayırın.”