ABD ile Rusya arasında düşürülen İHA üzerine görüşme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD’li mevkidaşı Llyod Austin, Karadeniz’de Amerikan MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşmesini görüştü.

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Rusya Savunma Bakanlığın’ın açıklamasına göre, Şoygu’nun Austin ile telefon görüşmesi ABD tarafının inisiyatifiyle sağlandı. AA’nın haberine göre görüşmede, ABD’ye ait İHA’nın Karadeniz’de düşmesine ilişkin olayın neden ve sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şoygu, ABD’nin, Rusya tarafından özel askeri operasyonun uygulanmasıyla bağlantılı olarak ilan ettiği uçuşların kısıtlandığı bölgede kurala uymaması ve Rusya’nın çıkarlarına karşı istihbarat eylemlerini güçlendirmesinin bu olaya neden olduğuna dikkat çekti.

ABD’nin stratejik İHA’sının Kırım açıklarındaki uçuşun ‘kışkırtıcı özellik’ taşıdığını vurgulayan Şoygu, bu durumun Karadeniz’de durumun tırmanmasına neden olduğunu söyledi.

Şoygu, devamında şunları kaydetti: “Rusya olayların bu şekilde gelişmesini istemiyor ancak tüm provokasyonlara orantılı olarak karşılık vermeye devam edecek. Aynı zamanda büyük nükleer devletler, herhangi bir kriz durumunu müzakere etmek için askeri iletişim kanallarını açık tutmak dahil, mümkün olduğunca sorumlu hareket etmelidirler.”

Ne olmuştu?

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ysa ABD’ye ait MQ-9 İHA’nın Ukrayna’daki ‘özel askeri operasyon’ nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.