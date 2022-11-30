ABD endişeli: Türkiye’nin Suriye’ye operasyonu kazanımları tehlikeye atar

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye’nin Suriye’deki olası bir kara operasyonunun, IŞİD’e karşı savaşta elde edilen kazanımları ‘ciddi bir şekilde’ tehlikeye atacağını belirterek itidal çağrısı yaptı.

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Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin kuzeyine yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söyledi.

Ryder “Devam eden çatışma, özellikle de bir kara operasyonu, dünyanın IŞİD’e karşı zorlu bir mücadeleyle elde ettiği kazanımları ciddi şekilde tehlikeye atar ve bölgeyi istikrarsızlaştırır” dedi.

Pentagon sözcüsü, IŞİD’e karşı operasyonların durmadığını belirterek “IŞİD ile mücadele devam ediyor. Ancak SDG’nin devriyelerini azaltması nedeniyle sahada devriyelerimizin sayısını azalttık” dedi.