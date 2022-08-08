ABD, ‘en büyük iklim yatırımı’na hazırlanıyor: 10 yılda 430 milyar dolar

ABD Senatosu iklim, sağlık ve vergiyle ilgili düzenlemeleri içeren 430 milyar dolarlık yasa tasarısını kabul etti. Tasarı en büyük iklim yatırımı olarak görülüyor.

Fotoğraf: Reuters

Kamuoyunda ‘enflasyonu düşürme yasası’ olarak adlandırılan tasarı Senato’da 50’ye karşı 51 oyla onaylandı. 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat Partilinin bulunduğu Senato’da tasarının kaderini Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kullandığı oy değiştirdi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Cumhuriyetçi senatörlerin tamamı, tasarının ekonomiyi daha da kötüleştireceğini savunarak ‘hayır’ oyu kullandı.

8 Kasım ara seçimleri öncesi ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin siyasi ve ekonomik başarısı olarak değerlendirilen tasarının gelecek cuma ABD Kongresi’nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi’ne gelmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi’nde de Demokratların üstünlüğü bulunuyor.

Sağlık alanında ilk

Yasa ABD tarihinin en büyük iklim yatırımını temsil ediyor. Sağlık alanında hükümete ilk kez belirli reçeteli ilaçların fiyatını müzakere etme ve süresi dolan sağlık hizmetleri sübvansiyonlarını uzatma yetkisi veriliyor.

Tasarının, yeni vergi düzenlemeleriyle gelecek 10 yılda 700 milyar dolar ek gelir oluşturacağı, bunun 430 milyar dolarının başta karbon emisyonunu azaltmada ve sağlık hizmetlerinde kullanılacağı belirtiliyor.