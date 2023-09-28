ABD dışişleri bakanından rock&roll: Hem çaldı hem söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, küresel müzik diplomasisini başlattığı programda blues sanatçısı Muddy Waters’ın ‘Hoochie Coochie Man’ şarkısını gitar çalarak söyledi.

Fotoğraf: Twitter

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre küresel müzik diplomasisinin amacı müziği barış ve demokrasiyi teşvik etmek için diplomatik bir araç olarak kullanmak.

Gitar çaldığı anları paylaştı

X hesabından etkinliğe dair bir video yayınlayan Blinken “Bu gece müzik ve diplomasiyi bir araya getirme fırsatını kaçıramazdım. Küresel Müzik Diplomasisi İnisiyatifi‘ni başlatmak benim için bir zevkti” dedi.

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