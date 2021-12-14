ABD cimnastik takımının eski doktorunun tacizine uğrayan sporculara 380 milyon dolar ödenecek

ABD cimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar’ın tacizine uğrayan yüzlerce kadına, 380 milyon dolar (5,39 milyar lira) ödenecek. Taciz skandalı patlak verdikten sonra başlatılan beş yıllık hukuk mücadelesi ülkedeki cimnastik federasyonu USA Gymnastics ile ödeme konusunda verilen anlaşmayla sona erdi.

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Aralarında Olimpiyat Oyunları’nda madalya alanların da bulunduğu 330’u aşkın kadın sporcu Lassar’ı tacizle suçlamıştı. USA Gymnastics bünyesinde ve Michigan Eyalet Üniversitesi’nde tacizle suçlanan Lassar’dan şikayetçi olan isimler arasında Simone Biles, Aly Raisman ve McKayla Maroney de bulunuyor. Açılan davada, Lassar 2018 yılında 300 yılı aşkın süreyle hapis cezasına çarptırılmıştı.

Anlaşma, ABD’deki cinsel taciz davaları arasındaki en yüksek rakam ödenecek anlaşmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

2016 yılında Lassar’la ilgili suçlamaları ilk olarak kamuoyuyla paylaşan Rachael Denhollander, Twitter hesabından, “Sonunda bir defteri kapattık” yazdı, şimdi reform ve yeniden yapılanma gibi zorlu bir işin başladığının altını çizdi.

Simon Biles

Dava açan sporcuları temsil eden avukat John C Manly, anlaşmayı ‘tarihi’ diye niteledi.

USA Gymnastics yönetimi, dün mahkeme tarafından anlaşma onaylandıktan sonra, ‘kendilerinin eylemleri veya eyleme geçememelerinin sebebiyet verdiği, sporcuların yaşadığı travma ve acı nedeniyle’ çok üzgün olduklarını açıkladı.

Michigan Eyalet Üniversitesi, 2018 yılında 500 milyon dolar ödemeyi kabul ederek anlaşmaya gitmişti. Böylece ödenecek toplam tazminat bedeli 880 milyon doları buldu.