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Yaramazlara biraz batar!

ABD, adaların savunulması için Japonya’ya acil müdahale gücü konuşlandıracak

ABD, Japonya’nın güneybatısındaki uzak adalarının savunulması için Okinawa’ya, ‘Deniz Piyade Birliği’ bünyesinde acil müdahale gücü konuşlandıracak.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Kyodo ajansının Japonya ve ABD diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre iki ülke, bölgesel tehditler karşısında savunma işbirliğini artırmayı hedefliyor.


Buna göre ABD, Japonya’nın güneybatısında, Tayvan Boğazı yakınlarındaki ada eyaleti Okinawa kıyısına acil müdahale gücü konuşlandıracak.

Yaklaşık iki bin askerin görevlendirileceği ve yer değiştirme esnekliğine sahip müdahale gücü, düşman saldırısında, Japonya’ya ait adalarının savunulmasına katkı verecek.

Birliğin konuşlandırılma tarihine yönelik bilgi paylaşılmadı.

Okinawa

Japonya yüzölçümünün yüzde 0,6’sını oluşturan Okinawa, ülke genelinde ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6’sına ev sahipliği yapıyor.

Ülkenin en güneybatısında yer alan ada eyaletine, füze denemelerini artıran Kuzey Kore ile bölgesel nüfuzunu yoğunlaştıran Çin’e karşı stratejik önem atfediliyor.

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