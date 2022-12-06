ABD, Abrams tanklarının Polonya’ya satışını onayladı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kızılbük’te Sinpaş GYO, inşaatın mühürlenmiş olmasına rağmen doğayı talana devam ediyor. Bu konuda hiçbir çekinceleri yok. Öyle ki bina içindeki çalışmaların yanı sıra bina dışını da iskelelerle çevirerek kat çıktılar.