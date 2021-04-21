Abbas Güçlü: Uzaktan eğitimin eksikleri ne zaman ve nasıl telafi edilecek?

Uzaktan eğitimle hadi teorik eğitim verdik diyelim, peki pratik eğitim ne olacak?

Uzaktan eğitimin eksikleri ne zaman ve nasıl telafi edilecek?

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Örneğin 1. sınıfların tıp, diş hekimliği ve hemşirelik öğrencilerinin el becerileri nasıl gelişecek?

Kimyasal deneyler, atölye uygulamaları, saha çalışmaları ve en önemlisi de körelme noktasına gelen moral, motivasyon ve psikolojiler nasıl düzelecek? Spor ve sanatsal yetkinlikler nasıl kazanılacak?..

Kriz çıktıktan sonra akıl veren, ahkâm kesen çok oluyor. Bu yüzden bırakın çözümü, kafa karışıklığı daha da artıyor. Tıpkı aşı konusunda olduğu gibi. Bu nedenle, bu konuda samimi olmak ve olası “senaryoları” kamuoyuyla paylaşmak en doğru olanı!..

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Abbas Güçlü’nün yazısı