Abbas Güçlü: Üniversitelerde geçen yılın dört katı kontenjan boş kaldı ama kimsenin umurunda değil!

Eğitimde fırtınalar esiyor. YÖK ve ÖSYM ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor.

Üniversitelerde geçen yılın neredeyse 4 katı kontenjan boş kaldı ama nedense kimsenin umurunda değil!

Aylardır, hatta yıllardır öğrenciler okul yüzü görmedi, açıklanan öğretim yılı takviminde onca eğitim açığına rağmen okula gidilen gün sayısının tatillerden daha az!

En az üç beş ay, haftada altı gün eğitim yapılıp, ilk bir ayı önceki yılların eksik bilgileri için telafi eğitime ayırmak gerekirken, üstüne üstlük bir de ara tatil verildi!..

Abbas Güçlü’nün yazısı