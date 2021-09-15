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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Resmi söylemlerle okullardan ve velilerden gelen bilgiler çok farklı

İlk ve orta dereceli okullardan sonra üniversitelerde de yeni öğretimi yılı kademeli olarak başladı; her ne kadar birinci ve ikinci ek yerleştirmeye yönelik başvuru ve kayıt takvimi daha belli olmasa da…

Peki, sancılı bir başlangıç mı oldu yoksa kolay bir başlangıç mı gerçekleşti?


Resmi söylemler ile okullardan ve velilerden gelen bilgiler çok farklı.

Ankara her şey yolunda diyor, sahadan gelen detaylar ise taşların henüz yerli yerine oturmadığını söylüyor.

Öğretmen atamaları, barınma ve seyrekleştirmeye yönelik önlemler keşke çok daha önce gerçekleşseydi.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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