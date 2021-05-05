Abbas Güçlü: ÖSYM, tam kapanma döneminde, hatta pozitif adayları da sınava alarak ALES’i yaptı ve çıt yok

ÖSYM, hafta sonunda, tam kapanma döneminde, herkesin gözünün içine baka baka, hatta pozitif adayları da sınava alarak ALES’i yaptı ve çıt yok.

Adaylara gönderdiği mesajda “Her türlü önlemi aldım” diyor.

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Peki, sınav öncesi ve sonrası risklerden kim sorumlu?

ÖSYM’nin sorumluluğu sadece sınav salonuyla mı sınırlı?..

Bir kez daha gördük ki sınavlar söz konusu olduğunda insan hayatının hiçbir önemi yok!

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ÖSYM, ben her koşulda bu sınavları yaparım diyor ve bu dayatmayı ne soran var ne de sorgulayan.

Çocuklarımızın hayatı bu kadar mı önemsiz?

Abbas Güçlü’nün yazısı