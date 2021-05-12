Abbas Güçlü: Öğrenci ve öğretmenlerimize turistlere verilen değer verilsin yeter!

MEB, sınavlar için okulları tümüyle açmaktan yana ama bakalım Bilim Kurulu ve daha da önemlisi Bakanlar Kurulu ne diyecek?..

Koronaya yönelik verileri görmeden, ne söylense boş.

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En iyisi beklemek.

Umarız, vaka sayıları hedeflenen rakamlara inmiştir.

Umarız, her şey çok daha güzel olacaktır.

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Her ne karar alınırsa alınsın, gerekçeleri inandırıcı olmalı.

Öğrenci ve öğretmenlerimize de turistlere verilen değer verilsin yeter!..

Bu arada eğitim camiasına yönelik aşılar ne oldu?

Öğretmenlerimizin ve diğer eğitim çalışanlarının aşıları ne zaman tamamlanacak?..

En azından bir takvim açıklanabilir.

Abbas Güçlü’nün yazısı