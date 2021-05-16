Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Eğer zerre kadar kafa yorulmadıysa, yuh olsun hepimize!

Pandemi belası, öyle ya da böyle, bir şekilde bitecek.

Peki ya sonrası?

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Enkaza dönüşen moral değerler konusuna yeterince kafa yoruldu mu?

Obezite riski, fiziki bozukluklar, sosyolojik erozyon konularında gerekli tespitler ve yapılması gerekenler konusuna yeterince mesai harcandı mı?

Yoksa yine, her zaman olduğu gibi herkes başının çaresine baksın yöntemi mi uygulanacak?

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Çok merak ediyorum, pandeminin etkileri ve sonrası konusunda kaç üniversitemizde, kaç bilimsel araştırma yapıldı ya da yapılıyor? Hangi konularda, hangi tespitlerde bulunuldu, neler önerilecek?

Eğer zerre kadar kafa yorulmadıysa, yuh olsun hepimize!..

Yeni YÖK, umarız bu konuda bir bilgilendirme yapar!..

Abbas Güçlü’nün yazısı

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