Abbas Güçlü: Bundan daha büyük bir kandırmaca olamaz

Eğitimde fırsat eşitliği sihirli bir cümle. Anayasal güvence altına alınsa da dünyanın herhangi bir yerinde uygulanabilirliğine şahit olmak mümkün değil.

Finlandiya, İsveç, Norveç gibi az nüfuslu, az öğrencili bazı ülkeler bu konuda örnek gösterilse de ayrıntılara girdiğinizde oralarda da aksayan yönlere rastlamanız mümkün. Bizim gibi öğrenci sayısı onlarca ülkenin toplam nüfusundan daha fazla olan ülkelerde ise fırsat eşitliğinden söz etmek hoş bir seda olmanın ötesine geçemez, bugüne kadar da geçemedi.

“Fırsat eşitliği sağlanacak” yerine “Fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda her türlü samimi çaba gösterilecektir” yönünde bir söylem sanki çok daha inandırıcı olacaktır.

Bu konuda, her şeyden önce, fırsat eşitliğinden ne anladığımızı ortaya koymamız gerekir.

LGS, YKS, KPSS ve benzeri sınavlarda herkese giriş hakkı tanınarak fırsat eşitliği sağlanamaz ve bundan daha büyük bir kandırmaca olamaz. Oysa son 60 yıldır yaptığımız bundan başka bir şey değil!

Abbas Güçlü’nün yazısı