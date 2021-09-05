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Yaramazlara biraz batar!

Abbas Güçlü: Bu yönde alınacak bir karar velileri de sektörü de rahatlatacaktır

Pandemi ve peş peşe gelen felaketler nedeniyle zor günler yaşıyoruz.

Devlet bu zor günlerde, elinden geldiğince, zararları telafi etmeye, sektörleri ayakta tutmaya çalışıyor. Eğitim de bu alanlardan biri.


KDV oranı geçen yıl yüzde 8’den yüzde 1’e inmişti. Karar, kayıtlardan sonra alındığı için özellikle kolejlerde, geri ödemelerde sıkıntı yaşanmıştı. Yine öyle oldu ama üniversite kayıtları henüz başlamadı. Bu yönde alınacak bir karar eminiz ki velileri de sektörü de büyük ölçüde rahatlatacaktır. Kantinler, servisler ve diğer hizmet alanları da unutulmamalıdır.

Abbas Güçlü’nün yazısı

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