Abbas Güçlü: ALES nedeniyle, aday, aday yakınları ve sınav görevlileri riske mi atılıyor

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), ülkemizin dört bir yanından gelecek yüz binlerce adayın katılımıyla bugün kent merkezlerinde yapılacak. YKS ve KPSS’yi de içine alan sınav takviminde şu an için bir değişiklik yok!

Pandemi süreci tam kapanmayı gerektirecek kadar önemli ise sizce de ortada büyük bir ikilem yok mu?

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ALES nedeniyle, aday, aday yakınları ve sınav görevlileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutularak onlara iyilik mi yapılıyor yoksa riske mi atılıyor?

Bu konuda sık sık dile getirilen dramatik soru şu:

“ÖSYM, adayları efsunluyor mu?”

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Umarız, bir de bu yüzden sıkıntılı günler yaşamayız!..

Abbas Güçlü’nün yazısı