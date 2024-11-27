Abbas Güçlü: 180 sorudan 0,5 neti olan üniversiteye girebiliyor

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TBMM’de 2025 bütçe görüşmeleri sırasında ilginç teklifler dile getirildi. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken söz alan

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, üniversite giriş sınavının kaldırılmasını, bunun yerine ilk ve ortaöğretimde öğrencilerin bilgi, beceri, kabiliyet ve yeteneklerini dikkate alan etkili bir yönlendirmeye bağlı olarak, uygulanacak müfredatlar ile ortaöğretim başarısını esas alan ve fırsat eşitliğini gözeten üniversiteye geçiş sisteminin uygulamaya konulmasını öngörüyoruz” teklifinde bulundu. Peki bu uygulanması mümkün olmayan abartılı bir teklif mi?

Evet sınavlar tümüyle kaldırılmaz ama katılan aday sayısı milyonlardan, yüzbinlere inebilir.

Zaten şu anki sınavların da pek bir anlamı kalmadı. 180 sorudan, 0.5 neti olan üniversiteye girebiliyor. Tek kazananı da sadece sınav sektörü!.. Sınavların kaldırılması ya da girenlerin en alt düzeye indirilmesi şu an için hayal gibi gözükebilir ama uzun vadede ciddiye alınabilir.

Herkesi üniversite önüne yığma ve tüm öğrencileri dershanelere yönlendirme yerine sağlıklı bir ölçme değerlendirme ve rehberlik sistemi oluşturulduktan sonra böylesi bir yönlendirme gündeme gelebilir ve üniversite önündeki yığılma eritilebilir ama üzerinde daha detaylı çalışmak gerekir…

Abbas Güçlü’nün yazısı