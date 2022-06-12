ABB: Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının daha çok olabileceği tahmin ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) aktardığına göre kentte bugünkü yağışın olumsuz sonuçları daha fazla olabilir.

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Ankara’da dün dolu ile şiddetli yağmurun aynı anda oluşturduğu ‘Mor Poligon’ nedeniyle büyük sel felaketi etkili olmuştu.

Bugün beklenen yağışlar nedeniyle Çubuk 1 Barajı ve Karaköy Rekreasyon Alanlarından vatandaşlar tahliye ediliyor.

Valilik yarın da gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.

Belediyenin açıklaması şöyle: “Ankara’da son dört gündür yaşanan fırtınada zaman zaman saatte 92 kilometre rüzgâr hızı ölçüldü ve 127 kilogramlık yağış gerçekleşti. Ankara’nın yıllık ortalaması ise 392 kilogramdır. Bu dört gün boyunca 250 ağaç devrilmesi, 63 çatı uçması, beş istinat duvarı çökmesi, 166 mahsur kalma dâhil 6670 olaya belediyemiz tarafından müdahale edildi.

Bugün Ankara’da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün 1468 araç 3914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir.”