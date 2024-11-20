AB ve 25 ülkeden yeni kömür projesi geliştirilmemesi için ‘eylem çağrısı’

Avrupa Birliği (AB) ve 25 ülke, ulusal iklim planlarında elektrik sistemlerinde yeni kömür projesi geliştirmeme taahhüdünde bulundu. Diğer ülkelere de bu doğrultuda eylem çağrısı yapıldı.

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Çağrı, kömürden temiz enerjiye geçişi hızlandırmak için çalışan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devam devam Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29’uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında yapıldı.

Küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde kömür kaynaklı emisyonların azaltılması öncelikler arasında yer alıyor.

Bunun için ilk adım olarak yeni kömürlü termik santral inşasına son vermeyi kabul eden AB ve 25 ülke, enerji sistemlerinde yeni kömür projesi içermeyen ulusal iklim planı sunma taahhüdünde bulundu.

İmzacı ülkeler, diğer ülkelere de gelecek yıl Brezilya’daki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30’uncu Taraflar Konferansı’ndan (COP30) önce güncellenmesi gereken ‘Ulusal Katkı Beyanları’nda bu doğrultuda eyleme geçme çağrısı yaptı.

Çağrıda bulunanlar şöyle: AB, Angola, Avusturya, Avustralya, Belçika, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Etiyopya, Fransa, Almanya, İtalya, Malta, Fas, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, İsveç, Uganda, Birleşik Krallık, Uruguay ve Vanuatu.

Çağrıya taraf olan ve Endonezya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci kömür ihracatçısı Avustralya da ilk kez yeni kömürlü termik santral inşa etmeyeceğini taahhüt etmiş oldu.