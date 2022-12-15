AB ülkeleri Rusya’ya karşı dokuzuncu yaptırım paketinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, üç Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesini de içeren, Rusya’ya karşı dokuzuncu yaptırım paketinde anlaşma sağladı.

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AB Dönem Başkanı Çekya’nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, “Büyükelçiler, AB’nin Ukrayna’ya desteğinin bir parçası olarak Rusya’ya karşı hazırlanan yaptırım paketi üzerinde prensipte anlaştılar” ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Rusya’ya yönelik dokuzuncu yaptırım paketinin onay sürecinin yazılı prosedürle ilerleyeceği ve yarın tamamlanacağı belirtildi. Yeni yaptırım paketinin içeriğine ilişkin bilgilerse henüz paylaşılmadı.

AA’nın haberine göre AB Komisyonunun geçen hafta hazırladığı dokuzuncu yaptırım paketi teklifinde yaklaşık 200 kişi ve kurumla üç Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesi, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesi ve madencilik yatırımlarının yasaklanması yer alıyordu.

Üye ülkeler bu paketin detaylarını müzakere ediyordu.