AB, Türkiye dahil 17 ülkeyi Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edecek

Avrupa Birliği, üyelerinin yanı sıra aralarında Türkiye, İngiltere, Balkan ülkeleri ve eski Sovyet ülkelerinin de yer aldığı 17 ülkeyi Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine davet edecek.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre bu toplantı 6-7 Ekim’de AB Dönem Başkanı Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nden hemen önce yapılacak.

Kıtada davet edilmeyen ülkeler yalnızca Rusya, Belarus ve Kazakistan oldu.

Avrupa Siyasi Topluluğu fikri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından bahar aylarında ortaya atılmıştı. Macron, AB dışındaki kıta ülkelerinin birliğe girmesinin yıllar alacak olması nedeniyle, AB ile aynı değerleri paylaşan ülkelerle Avrupa Siyasi Topluluğu oluşturulması gerektiğini söylemişti. Macron’a göre bu topluluk, kıta genelindeki siyasi birliği ve işbirliğini artıracak.

Zirvenin gündemi Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, enerji krizi ve ekonomi olacak. Toplantıya AB dışından davet edilecek ülkelerin listesi şöyle açıklandı: Türkiye, Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Norveç, Lihtenştayn, İsviçre, İngiltere, İzlanda, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan.