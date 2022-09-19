AB temsilcisi, Ukrayna savaşını ‘kusursuz fırtına’ya benzetti: Mali kriz yaklaşıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna savaşının enerji ve gıda fiyatlarındaki etkilerini ‘kusursuz fırtına’ya benzeterek, bir mali krizin yaklaşmakta olduğunu söyledi.

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New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gayriresmi nitelikteki AB Dışişleri Bakanları Toplantısına başkanlık eden Borrell, toplantı öncesinde gazetecilere konuştu. AA’nın haberine göre geçen yılki genel kurul toplantılarında Afganistan’ı konuştuklarını hatırlatan Borrell, bu sene Ukrayna’daki savaşı ve savaşın etkilerini ele alacakları aktardı.

Ukrayna’daki savaşın sadece Ukrayna’da olan bir savaş olmadığını söyleyen Borrell, şöyle devam etti: “Ukraynalılar savaşıyor, füzelerle bombalanıyor. Dünyanın geri kalanıysa enerjide, gıdada yükselen fiyatlarla artan güvensizlik ortamı ve yüksek faizlerden etkileniyor. Bunu, savaşın sebep olduğu enerji ve gıdadaki yüksek fiyatların yaklaşan bir mali krizi oluşturduğu kusursuz bir fırtına şeklinde nitelendirebiliriz.”

Borrell, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla bu konuları görüşeceklerini, bu sorunların AB’nin yaptırımları nedeniyle ortaya çıktığını vurgulayan Rusya söylemine karşı neler yapabileceklerini ele alacaklarını bildirdi.