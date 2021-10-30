AB kurumları ‘hukukun üstünlüğü’ nedeniyle mahkemelik oldu

Avrupa Parlamentosu (AP), hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği tespit edilen ülkelerin ortak bütçeden fon almasını engellemediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonu‘ndan (AK) Adalet Divanı’nda davacı oldu.

AP’nin AK’yi Adalet Divanı’na şikayet etmesi Avrupa tarihinde ilk kez yaşandı.

‘Kelimeleri eylemler takip etmeli’

DWTürkçe’nin haberine göre AP, Brüksel’i tartışmalı yargı reformunda değişiklik yapması konusunda Polonya’yı harekete geçirememekle suçluyor.

AP Başkanı David Sassoli kararla ilgili şunları kaydetti: “Avrupa Komisyonu’nun tutarlı hareket etmesini ve komisyon başkanı Ursula von der Leyen’in hukuk devleti konusundaki son genel kurul toplantısında söylediklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Kelimeleri eylemler takip etmeli.”

Şikayet, bu yılın başından beri yürürlükte olan Avrupa Birliği Hukuk Devleti Ceza Mekanizması’yla bağlantılı yapıldı. Söz konusu mekanizma ile hukukun üstünlüğünü ihlal ederek AB fonlarını istismar eden ülkelerin AB fonlarından yararlanmalarının önünün kesilmesi öngörülüyor.