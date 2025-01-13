AB Komisyon Başkanı Leyen, ağır zatürre: Vekalet vermediği için eleştiriliyor

Zatürre tedavisi gören Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kimseye vekalet vermediği ve hastalığıyla ilgili şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho’nun düzenlediği günlük basın toplantısında zatürre tedavisi süren von der Leyen’in bu hafta komisyon üyeleriyle yapılacak toplantıya katılamayacağı bildirildi.

Von der Leyen, 10 günü aşkın süredir Almanya’da tedavi görüyor. Komisyon başkanının fiziki bir toplantıyı yönetecek durumda olmadığını söyleyen gazetecilere göre von der Leyen’in yardımcılarından birine vekalet bırakmayışı, ‘demokratik olmayan bir yaklaşım’.

Gazeteciler, von der Leyen’in hastane yattığının gizlenmesinin şeffaf bir tavır olmadığını ve AB’ye olan güveni zedelediğini belirtti.

Bir gazeteci, üç yıl önce hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli’nin hastalığıyla ilgili detayların ancak ölümünden sonra açıklandığını hatırlattı.

Sözcü Pinho ise von der Leyen’in ağır bir zatürre geçirdiğini ve tedavisinin ağır seyrettiğinin duyurulduğunu, tedavisinin hastanede sürdüğü bilgisinin önemli bir detay olmadığını iddia etti.

Von der Leyen’in hafta başı görevine dönmesi ve AP Genel Kurulu ile Davos Ekonomik Forumu’na katılması bekleniyor.